В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 июня

Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК от Беговой улицы до Новой Башиловки, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на внешней стороне Лужнецкой эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.