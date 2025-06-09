Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

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09 июня, 09:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 июня

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Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК от Беговой улицы до Новой Башиловки, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на внешней стороне Лужнецкой эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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