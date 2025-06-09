На Москву обрушились ливень, град и ветер до 25 м/с

На Москву обрушились ливень, град и ветер до 25 метров в секунду. Из-за обильных осадков на Профсоюзной улице рабочего едва не затянуло в сточную трубу реки Чертановки. Мужчине до прибытия спасателей помогали прохожие, а затем его госпитализировали.

В Мытищах вода затопила улицы и едва не перевернула автомобиль. В аэропорту Внуково от ливня не выдержала кровля одного из терминалов. Вода полилась прямо по стенам. Затопило также станцию метро "Юго-Западная".

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