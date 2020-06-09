Новости Московского транспорта

За почти 1 год пассажиры оплатили проезд по СБП более 2,4 миллиона раз. Для пользования сервисом достаточно оформить бесплатную подписку СБП в приложении "Метро Москвы". Оплата через СБП соответствует современным правилам безопасности, а его работа не зависит от внешних факторов.

"Вместе с коллегами из ЦППК и РЖД мы продолжаем тестировать поезда "Иволга 4.0" на Ярославском направлении, чтобы оценить готовность инфраструктуры к новым поездам. Это один из ключевых этапов перед запуском новых мощных поездов, который позволяет сделать регулярные поездки пассажиров комфортными и безопасными. По поручению Сергея Собянина продолжаем подготовку к обновлению подвижного состава на Ярославском железнодорожном направлении", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

12, 13 и 14 июня парковка будет бесплатной, в том числе с тарифами по 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом все праздничные дни продолжат работать в платном режиме.