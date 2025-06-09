Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

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09 июня, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости Москвы: в районе Бирюлево Восточное построят школу на 825 мест

Поезд "Иволга 4.0" в тестовом режиме проехал от Ярославского вокзала до Сергиева Посада

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро запустят в 2026 году

Поезд "Иволга 4.0" совершил тестовую поездку от Ярославского вокзала до Сергиева Посада

Новости Москвы: аттестацию начали проверять у столичных таксистов

Ограничения движения введут связи с фестивалем ходьбы и бега "10 000 шагов" 8 июня

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Сотрудники инспекции по маломерным судам усилили контроль на Москве-реке

На 60% готова станция метро "Народное Ополчение", которую ждут свыше 180 тысяч москвичей, сообщил Сергей Собянин. С нее можно будет пересесть на БКЛ и выйти на улицу Демьяна Бедного и проспект Маршала Жукова. Станция входит в первый участок Рублево-Архангельской линии от "Шелепихи" до "Бульвара Генерала Карбышева".

"На портале mos.ru заработала новая услуга по подготовке и выдаче ГПЗУ по заявлениям органов власти и участников строительного цикла. Данные об объектах капитального строительства, расположенных на земельном участке, при получении ГПЗУ будут заполняться автоматически из информационных систем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Новый колледж построят в Южном Тушине в рамках Адресной инвестиционной программы. Удобное месторасположение обеспечит легкий доступ к образовательному объекту для студентов и преподавателей.

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