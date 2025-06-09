Новости градостроительного комплекса Москвы

На 60% готова станция метро "Народное Ополчение", которую ждут свыше 180 тысяч москвичей, сообщил Сергей Собянин. С нее можно будет пересесть на БКЛ и выйти на улицу Демьяна Бедного и проспект Маршала Жукова. Станция входит в первый участок Рублево-Архангельской линии от "Шелепихи" до "Бульвара Генерала Карбышева".

"На портале mos.ru заработала новая услуга по подготовке и выдаче ГПЗУ по заявлениям органов власти и участников строительного цикла. Данные об объектах капитального строительства, расположенных на земельном участке, при получении ГПЗУ будут заполняться автоматически из информационных систем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Новый колледж построят в Южном Тушине в рамках Адресной инвестиционной программы. Удобное месторасположение обеспечит легкий доступ к образовательному объекту для студентов и преподавателей.