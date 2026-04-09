Россияне застряли на границе с Грузией из‑за сильного снегопада и угрозы схода лавин. Верхний Ларс и Крестовый перевал полностью закрыты для легкового и грузового транспорта уже около 9 часов.

Десятки туристов и местных жителей не могут проехать в обе стороны. По прогнозам синоптиков, непогода продлится еще 3 дня, а точной информации о возобновлении работы пунктов пропуска пока нет.

