Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В рамках проекта "Москва – область" в город пришли уже 100 автобусов новой поставки. Современный транспорт обеспечивает высокий уровень комфорта в поездках. Автобусы уже работают на 5 маршрутах из столицы до Красногорска, Одинцова, поселка Менделеево.

"В Восточном округе в этом году мы планируем реализовать 68 проектов дорожных кураторов ЦОДД. Для повышения комфорта и безопасности жителей обустроим 25 пешеходных переходов и 14 островков безопасности. Добавим 7 дополнительных полос на загруженных участках, изменим скоростной режим на 19 улицах, а также нанесем "вафельную" разметку на 3 перекрестках, – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Еще 5 участков выделенных полос заработали в разных районах и округах в Москве. По новым выделенкам проходят около 40 автобусных, электробусных и областных маршрутов.