Дептранс рассказал о дорожной обстановке 9 апреля

Департамент транспорта Москвы рассказал о ситуации на дорогах во вторник, 9 апреля. Вечером загруженность дорог прогнозируется на уровне 6–7 баллов. В связи с этим ведомство рекомендует использовать городской транспорт.

Среди быстрых магистралей – МСД, Кутузовский проспект и проспект Багратиона. При этом на Ленинском проспекте в районе домов № 87–99 в обоих направлениях, а также на МКАД с 29-го по 32-й километр и на 14-м километре идут строительные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.