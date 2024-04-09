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09 апреля, 08:30

Транспорт

Дептранс рассказал о дорожной обстановке 9 апреля

Дептранс рассказал о дорожной обстановке 9 апреля

Поезда МЦД-1 будут ходить по измененному расписанию 10 апреля

Собянин: станция метро "Потапово" строится по принципиально новой технологии

Движение перекроют в районе соборной мечети на проспекте Мира вечером 9 апреля

Движение поездов приостановлено на участке обрушения моста в Вязьме

Движение поездов приостановили на участке обрушения моста в Смоленской области

Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

Благодаря строительству станции "Потапово" москвичи сэкономят до 40 минут в пути

Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

Стоимость проезда по ВСМ Москва – Санкт-Петербург определят к 1 июля 2024 года

Департамент транспорта Москвы рассказал о ситуации на дорогах во вторник, 9 апреля. Вечером загруженность дорог прогнозируется на уровне 6–7 баллов. В связи с этим ведомство рекомендует использовать городской транспорт.

Среди быстрых магистралей – МСД, Кутузовский проспект и проспект Багратиона. При этом на Ленинском проспекте в районе домов № 87–99 в обоих направлениях, а также на МКАД с 29-го по 32-й километр и на 14-м километре идут строительные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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