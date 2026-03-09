Количество "умных" светофоров в Москве в 2026 году увеличится до 80%

Количество светофоров с искусственным интеллектом в столице в 2026 году увеличится до 80%. Уже подключенные светофоры ускорили движение городского транспорта на 20%.

Система распознает трамваи и дает им приоритет на перекрестках, а данные со светофоров передаются напрямую в навигаторы. Специалисты продолжают устанавливать новые переходы и камеры для безопасного движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.