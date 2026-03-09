Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта, 11:15

Транспорт

Количество "умных" светофоров в Москве в 2026 году увеличится до 80%

Количество "умных" светофоров в Москве в 2026 году увеличится до 80%

В Москве 70% светофоров подключили к искусственному интеллекту

Непогода не помешает движению трамваев в Москве

Собянин сообщил о планах расширения трамвайной сети Москвы

Дорожные камеры Москвы начали проверять полисы ОСАГО

Парковки в Москве 9 марта продолжают работать бесплатно

Более 37 тыс человек прибыли в РФ из стран Ближнего Востока с начала недели

Более 9 тысяч россиян планируют вывезти из ОАЭ и Омана 8 марта

Акция с актером Славой Копейкиным прошла на станции "Маяковская" в честь 8 Марта

Москвичам напомнили о запрещенной парковке возле Рижского рынка

Количество светофоров с искусственным интеллектом в столице в 2026 году увеличится до 80%. Уже подключенные светофоры ускорили движение городского транспорта на 20%.

Система распознает трамваи и дает им приоритет на перекрестках, а данные со светофоров передаются напрямую в навигаторы. Специалисты продолжают устанавливать новые переходы и камеры для безопасного движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоСтанислав КуликАндрей Титов

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика