Большая кольцевая линия метро Москвы позволяет сэкономить пассажирам до 45 минут в день

Большая кольцевая линия, отмечающая в этом году 3 года, кардинально изменила транспортную ситуацию в Москве. По словам консультанта по городскому развитию Мари Чичаговой, БКЛ ежедневно пользуются более 6 миллионов человек. Это разгрузило Кольцевую линию на 23% и экономит пассажирам до 45 минут в день.

Как сообщил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, метро впервые пришло в отдаленные районы, такие как Филевская пойма. На линии тестируют беспилотный поезд, а с 2027 года планируют начать первые поездки с пассажирами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.