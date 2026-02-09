Новости Москвы: МЖД объяснила причины сбоев в работе электричек Казанского направления

Сбои в работе пригородных поездов на Черустинской ветке Казанского направления, включая станцию Коренево, носят временный характер. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, они были связаны со сложными погодными условиями в начале февраля.

В столице продолжается реконструкция Ленинградского вокзала. Историческую часть здания сохранят и отремонтируют. Сейчас там приступили к остеклению фасадов. Изменения коснутся и внутреннего пространства. Вокзал станет современным и удобным для всех пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.