Свыше 1,5 млн человек ежедневно пользуются БКЛ

Свыше 1,5 миллиона человек ежедневно пользуются Большой кольцевой линией столичного метрополитена. Благодаря этой ветке пассажиры существенно сокращают время в дороге, так как им не требуется добираться до центра для пересадки.

Более того, запуск БКЛ больше чем на 20% разгрузил Кольцевую линию и сделал доступнее многие районы города. В настоящее время около станций бирюзовой ветки активно продолжается развитие инфраструктуры.

