Из Москвы запустят новые рейсы на курорты Малайзии, Мексики и Южной Кореи

В новом году из Москвы будут запущены новые авиарейсы на популярные зарубежные курорты, включая Малайзию, Мексику, Южную Корею и средиземноморское побережье Египта. Это станет продолжением тенденции по расширению маршрутной сети, наблюдаемой в 2025 году.

Тогда были возобновлены полеты на вьетнамские курорты. Также впервые появилось прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией, а список направлений пополнился чартерами в Оман и на Кубу. Ожидается, что перечень доступных зарубежных рейсов из столицы будет расширяться и далее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.