В России могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без медсправки. Это станет возможным при подаче заявления через "Госуслуги" и если информация о здоровье кандидата уже имеется в едином электронном реестре.

При этом требования к сдаче теоретического экзамена станут строже. Кандидатам будет запрещено использовать любые электронные устройства, включая скрытые наушники. В случае нарушения правил результат будет аннулирован, а пересдача возможна только через год.

