Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 декабря

Интервалы движения поездов МЦД-2 увеличат 6 декабря

В Москве скорректируют 16 маршрутов электробусов

Новости мира: экстренно севший лайнер Red Wings вылетел из Москвы в Пхукет

Стоимость патента для таксистов вырастет в Москве с 2026 года

В Сети начали обсуждать информацию о запрете на вождение для россиян старше 65 лет

Российские страховые компании стали отказывать автовладельцам в выплатах

Банк России утвердил новые тарифы ОСАГО

На Камчатке автомобили начали "тонуть" из-за ливня и снежного циклона

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Дан старт проходке левого тоннеля от станции "Остров мечты" до "Кленового бульвара", сообщил Сергей Собянин. Тоннелепроходческий комплекс "Эсмина" пройдет 1,68 километра на глубине 29 метров. Правый тоннель уже прокладывает комплекс "Елена". Работы в обоих будут завершены в 2026 году.

"Четыре участка общей площадью 2,43 гектара в Можайском районе реорганизуют по проекту КРТ. Территории находятся вблизи Можайского шоссе в районе с хорошо развитой инфраструктурой, включая социальную. Два участка отведут под строительство жилья для реализации программы реновации. Два других участка благоустроят", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новое общественное пространство с читальней и спортивными площадками появится в Западном Дегунине. Местные жители получат многофункциональные тренировочные площадки для игры в баскетбол, бадминтон и волейбол.

Читайте также
транспортметростроительствогородблагоустройствореновациявидео

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика