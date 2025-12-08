Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Дан старт проходке левого тоннеля от станции "Остров мечты" до "Кленового бульвара", сообщил Сергей Собянин. Тоннелепроходческий комплекс "Эсмина" пройдет 1,68 километра на глубине 29 метров. Правый тоннель уже прокладывает комплекс "Елена". Работы в обоих будут завершены в 2026 году.

"Четыре участка общей площадью 2,43 гектара в Можайском районе реорганизуют по проекту КРТ. Территории находятся вблизи Можайского шоссе в районе с хорошо развитой инфраструктурой, включая социальную. Два участка отведут под строительство жилья для реализации программы реновации. Два других участка благоустроят", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новое общественное пространство с читальней и спортивными площадками появится в Западном Дегунине. Местные жители получат многофункциональные тренировочные площадки для игры в баскетбол, бадминтон и волейбол.