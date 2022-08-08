Трамваи задерживались в районе метро "Пролетарская". Речь шла о транспорте № А, 38, 40 и 43, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Маршруты временно изменили из-за обрыва сети. Контактный провод повредил автокран, который двигался по проезжей части с поднятой стрелой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

