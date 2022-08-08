Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до Внуково

До аэропорта Внуково можно будет добраться на метро. В данный момент полным ходом ведется строительство Пыхтинского метромоста и станции "Пыхтино". Дальше линию продлят до аэропорта – это станции Калининско-Солнцевской линии.

На каком этапе сейчас находится строительство? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.