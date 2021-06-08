Минтранс предложил запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах

Минтранс предложил запретить использование электросамокатов тяжелее 35 килограммов на тротуарах. В ведомстве согласны приравнять к пешеходам только тех, кто передвигается на роликах и самокатах без двигателей. Такие поправки могут уже скоро внести в правила дорожного движения.

Популярность электротранспорта в столице растет. С начала сезона, по данным ЦОДД, его брали в аренду почти 2 миллиона раз. При этом 43% аварий связаны с курьерами, которые рассекают по городу на электросамокатах.

Ранее в ГИБДД заявили, что пересмотреть правила жизненно необходимо. Сейчас четкого правового статуса у электросамокатчиков нет. Тем временем в столице уже действуют зоны с ограничением скорости арендных электросамокатов до 25 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.