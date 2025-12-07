Сотрудник ГИБДД на ходу остановил неуправляемую фуру в Москве

Сотрудник столичной Госавтоинспекции предотвратил возможную трагедию на улице Академика Скрябина. Старший лейтенант полиции Павел Сметанин во время патрулирования заметил грузовой тягач, который двигался по встречной полосе.

Сначала полицейские попытались перекрыть путь фуре служебным автомобилем, но это не остановило машину. Тогда старший лейтенант догнал грузовик, на ходу запрыгнул в кабину и затормозил. Как выяснилось, водителю фуры во время движения стало плохо, и он потерял контроль над управлением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.