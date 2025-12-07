К 2030 году по Москве-реке будут курсировать 60 круглогодичных электросудов

В Москве активно развивается регулярное речное сообщение. Согласно транспортной стратегии к 2030 году количество регулярных маршрутов вырастет до семи. По ним будут курсировать порядка 60 круглогодичных электросудов, что позволит охватить регулярным движением практически всю акваторию Москвы-реки.

Как отмечают эксперты, используемые в столице суда могут работать круглый год, включая зимний период, для чего проведена необходимая подготовка. Возобновление активного судоходства подчеркивает статус Москвы как "порта семи морей" и соответствует стратегии развития городского транспорта.

