Семь регулярных речных маршрутов запустят в Москве до 2030 года

К 2030 году в столице планируют запустить семь регулярных речных маршрутов. Сейчас для горожан и гостей города доступны три направления: "Киевский – Парк Фили", "ЗИЛ – Печатники" и недавно открытый "Новоспасский – ЗИЛ".

Суда могут работать круглый год, включая зимний период, для чего проведена необходимая подготовка. Согласно транспортной стратегии по новым маршрутам будут курсировать порядка 60 круглогодичных электросудов, что позволит охватить регулярным движением практически всю акваторию Москвы-реки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.