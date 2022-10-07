Холдинг "РЖД" презентовал новый поезд Деда Мороза в Москве

Холдинг "Российские железные дороги" подготовил к путешествию состав Деда Мороза. Презентация прошла на Ленинградском вокзале в Москве. Внутри есть праздничные атрибуты – новогодние елки, гирлянды, электрические свечи и еловые венки. Снаружи состав украшен разноцветными огнями и ажурными снежинками.

В конце октября он отправится из Великого Устюга через всю Россию. Завершится новогоднее путешествие 15 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.