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07 июля, 07:15

Транспорт

Все аэропорты России отменили ограничения на полеты

Все аэропорты России отменили ограничения на полеты

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Все аэропорты России отменили ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. В настоящее время авигавани в штатном режиме осуществляют прием и выпуск рейсов.

В федеральной службе ситуацию с транспортным коллапсом назвали управляемой, заверив, что авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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