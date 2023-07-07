Первое российское производство систем ABS И ESP для автомобилей запущено в Костроме

Первое российское производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей запущено на предприятии "Итэлма" в Костроме. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее системы ABS и ESP производились на заводе Bosch в Самаре, однако год назад производство на нем было остановлено, в июне актив приболел ФГУП "НАМИ". Кроме того, поставки ABS осуществляли компании Valeo и Continental, но они также были приостановлены.