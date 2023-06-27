Ликсутов заявил, что поезда на МЦД-4 будут полностью обновлены к 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поезда на четвертом Московском центральном диаметре будут полностью обновлены к 2025 году. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"С запуском четвертого диаметра на участке от Апрелевки до Железнодорожной будут ездить составы в смешанном режиме. Это диаметральные современные ЭП2Д, а также привычные бело-серые и красно-серые ЭД4М", – говорится в публикации.

Уточняется, что они будут следовать по маршрутам дальнего пригорода. Кроме того, их решили продлить, составы будут заезжать в границы диаметра.

По словам Ликсутова, поезда на МЦД-1 и МЦД-2 обновили еще в первые годы их работы. На этих направлениях курсируют аэроэкспрессы, ЭП2Д и "Иволги", уточнил он. Пассажиры обеспечены всем необходимым для комфортных поездок, подчеркнул заммэра.

Сергей Собянин поручил обновить подвижной состав и будущих диаметров. Однако Ликсутов предупредил, что на выполнение этой задачи потребуется время. Он заверил, что прикладываются все усилия, чтобы сделать это как можно скорее.

Ранее градоначальник рассказал, что перед открытием МЦД-3 и МЦД-4 проводятся работы по развитию инфраструктуры, обновлению подвижного состава, идет разработка тарифов и подготовка сотрудников. По его словам, более 1,5 тысячи человек будут обучены к запуску диаметров.

Собянин отметил, что в первую очередь сделан упор на подготовку специалистов локомотивных бригад для работы с новым подвижным составом и с более интенсивным движением на будущих направлениях. В данный момент удалось подготовить более 300 бригад, в состав которых входят машинисты и их помощники.



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