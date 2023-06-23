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Транспорт

На западном радиусе будущего МЦД-4 завершили обкатку составов "Иволга 3.0"

На западном радиусе будущего МЦД-4 завершили обкатку составов "Иволга 3.0"

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В Москве обкатали "Иволгу 3.0". Испытания проходили без пассажиров на западном радиусе будущего четвертого диаметра.

Результат обкатки, по словам специалистов, отличный, а инфраструктура полностью готова к приходу новых составов. Проверили и другие направления, которые войдут в состав МЦД-3 и МЦД-4.

Планируется, что в сентябре пассажиры смогут проехать в еще более комфортных вагонах. Главное отличие третьей модификации "Иволги" – дополнительная дверь в промежуточных вагонах. Теперь выход и посадка будут еще быстрее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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