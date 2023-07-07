Дожди с грозами начнутся в центре Москвы в ближайшие часы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дожди с грозами доберутся до центра столицы около 11–12 часов дня, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, первая зона локальных гроз и дождей, теряя силы, обошла столицу с юго-востока. Вторая же, более активная, сейчас пересекает южную границу Московской области и держит курс на Москву.

Ранее сообщалось, что 7 июля в Москве прогнозируются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах ожидается гроза с градом.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 26 до 28 градусов, а в Подмосковье – от 26 до 31 градуса. Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду.

В ночь на 8 июля температура в Москве может понизиться до 17 градусов, по области – до 14 градусов. Местами в столичном регионе ночью пройдет ливень, в отдельных районах – гроза.

В Москве с вечера четверга, 6 июля, до вечера пятницы, 7 июля, объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы, града, дождя и сильного ветра.

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 7 июля