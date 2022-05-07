Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ продлили до 13 мая

Режим временного ограничения полетов продлен до 13 мая. Это касается 11 российских аэропортов. В Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь и другие города можно добраться пока только на поезде, автобусе или на машине. Поэтому самым популярным южным направлением для отдыха на майские остается Сочи – там работает аэропорт. Как туристы предпочитают добираться до других городов – в сюжете телеканала Москва 24.