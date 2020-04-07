Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В мае Московскому метрополитену исполнится 90 лет. Он неизменно остается комфортным, надежным и безопасным. Первая очередь метро – от "Сокольников" до "Парка культуры" – насчитывала всего 13 станций, а в настоящий момент их 302.

"Проект "Энергия Москвы" занял 1-е место в рейтинге российских зарядных операторов. В онлайн-исследовании владельцы электрокаров оценивали удобство пользования сетью ЭЗС, скорость зарядки и доступность инфраструктуры. Мы постоянно расширяем сеть электрозарядных станций, которая максимально соответствует потребностям горожан. Продолжим создавать выгодные и комфортные условия для владельцев электромобилей и развивать этот экологичный и современный вид транспорта по поручению Сергея Собянина" – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Москвы Максим Ликсутов.

В 2024 году открыто 8 новых станций метро, которыми ежедневно пользуются 70 тысяч пассажиров, и электродепо "Аминьевское". Открыта новая трамвайная линия на улице Сергия Радонежского и восстановлено движение трамваев № 12, 38 и 46. В 2025 году планируется открыть еще четыре станции Троицкой линии метро и ввести два новых электродепо – "Столбово" и "Южное".