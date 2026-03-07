Авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" отменили рейсы между РФ и ОАЭ

График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 09:15

Транспорт

Российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" отменили все рейсы между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами на период с 12 по 31 марта. Вывоз пассажиров из ОАЭ планируется 11-го числа. До этой даты будет выполнено 19 рейсов.

Возобновление полетов в Эмираты зависит от ситуации на Ближнем Востоке. Пассажиры, которые уже купили билеты на даты с 12 по 31 марта, могут вернуть в полном объеме потраченные средства или изменить даты вылета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

