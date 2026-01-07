На Кольцевой линии московского метро появится новая станция "Достоевская"

На Кольцевой линии московского метро впервые за 70 лет появится новая станция – "Достоевская". Она разместится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" и разгрузит их примерно на 20%.

Строительство ведется без остановки движения поездов в сложных геологических условиях среди плотной городской застройки. Готовность объекта составляет 35%, открытие запланировано на 2030 год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.