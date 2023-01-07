На Ленинградском направлении МЖД задерживаются ряд электропоездов из Москвы.

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что сбой произошел по техническим причинам. Время отставания составов не превышает 30 минут. Работники железной дороги пытаются ввести движение в график.

Обо всех изменениях объявляют на станциях, вокзалах и в поездах. Пассажиров просят внимательно следить за сообщениями. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.