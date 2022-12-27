Ряд электричек вывели из расписания на МЦД-2 из-за падения днем человека на пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Рижском направлении и втором Московском центральном диаметре задерживаются поезда в сторону области из-за произошедшего днем инцидента, сообщается в телеграм-канале Центральной пригородной пассажирской компании.

Человек оказался на пути около станции Опалиха. Спасатели выезжали на место. Пассажиров предупредили, что из-за инцидента несколько рейсов могут сократить, чтобы быстрее ввести поезда в график.

При этом до этого сообщалось, что движение поездов на Рижском направлении МЖД и втором маршруте Московских центральных диаметров в сторону Нахабина возобновили после задержки.

Ранее на 18-м километре перегона Ухтомская – Косино электричка сбила двух мужчин. Один из них скончался на месте, другой выжил, его госпитализировали.



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