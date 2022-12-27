17:57Транспорт
Движение поездов на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД в сторону Нахабина возобновили
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Движение поездов на Рижском направлении Московской железной дороги и втором маршруте Московских центральных диаметров в сторону Нахабина возобновили после задержки, сообщает пресс-служба магистрали.
В МЖД принимают необходимые меры, чтобы сократить время опоздания электричек.
Ранее на Рижском направлении МЖД и на МЦД-2 из-за человека на путях задерживались поезда, следующие в сторону области. Инцидент произошел в районе станции Опалиха.
До этого на 18-м километре перегона Ухтомская – Косино электричка сбила двух мужчин. Один из них скончался на месте, другой выжил, его госпитализировали.
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