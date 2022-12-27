Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:37

Происшествия

Поезда задерживаются на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 из-за человека на путях

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

На Рижском направлении МЖД и на втором Московском центральном диаметре из-за человека на путях задерживаются поезда, следующие в сторону области. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Отмечается, что инцидент произошел в районе станции "Опалиха". В настоящее время спасатели уже выехали на место происшествия.

"Будьте внимательны, ряд рейсов может быть сокращен", – говорится в сообщении.

Ранее на востоке Москвы, на 18-м километре перегона Ухтомская – Косино, электричка сбила двух мужчин. Один из них скончался на месте, другой выжил, его госпитализировали.

Читайте также

происшествия

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика