Поезда задерживаются на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 из-за человека на путях

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

На Рижском направлении МЖД и на втором Московском центральном диаметре из-за человека на путях задерживаются поезда, следующие в сторону области. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Отмечается, что инцидент произошел в районе станции "Опалиха". В настоящее время спасатели уже выехали на место происшествия.

"Будьте внимательны, ряд рейсов может быть сокращен", – говорится в сообщении.

Ранее на востоке Москвы, на 18-м километре перегона Ухтомская – Косино, электричка сбила двух мужчин. Один из них скончался на месте, другой выжил, его госпитализировали.



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