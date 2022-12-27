15:37Происшествия
Поезда задерживаются на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 из-за человека на путях
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
На Рижском направлении МЖД и на втором Московском центральном диаметре из-за человека на путях задерживаются поезда, следующие в сторону области. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.
Отмечается, что инцидент произошел в районе станции "Опалиха". В настоящее время спасатели уже выехали на место происшествия.
"Будьте внимательны, ряд рейсов может быть сокращен", – говорится в сообщении.
Ранее на востоке Москвы, на 18-м километре перегона Ухтомская – Косино, электричка сбила двух мужчин. Один из них скончался на месте, другой выжил, его госпитализировали.
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