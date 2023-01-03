Движение на участке Ярославского направления МЖД восстановили после ДТП на переезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Движение поездов на участке Фрязино – Ивантеевка Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановлено после ДТП с участием поезда и машины такси. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В 13:24 железнодорожники восстановили движение на перегоне Фрязино – Ивантеевка, приостановленное ранее из-за ДТП на переезде", – заявили в пресс-службе МЖД.

В настоящий момент принимаются меры для стабилизации графика курсирования электричек на фрязинской ветке Ярославского направления.

По информации правоохранительных органов, легковая машина "Хендэ" пересекала железнодорожный переезд без шлагбаума около платформы Ивантеевка, где в нее врезался поезд. В результате аварии погибли три человека – водитель и два пассажира.

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