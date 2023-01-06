Москвичей предупредили о морозах до минус 26 градусов 6 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве 6 января ожидаются переменная облачность и температура до минус 26 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура составит от минус 19 до минус 21 градуса. В вечернее и ночное время суток температура может упасть до минус 26 градусов. Кроме того, в Москве обещают гололедицу.

В Подмосковье днем также будет морозно – ожидается до минус 23 градусов. Ночью температура может опуститься до минус 29 градусов.

Специалисты прогнозируют северный ветер со скоростью 4–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751-755 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что ночь с 5 на 6 января стала самой морозной с начала зимы в Москве. По данным синоптиков, к 06:00 пятницы воздух на метеостанции ВДНХ остыл до минус 22 градусов. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 1 декабря. Тогда температура опустилась до 13,8 градуса мороза.

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