Синоптик предупредил о морозах до 53 градусов в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более чем на половине территории России в ближайшие дни будет холодная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Многие регионы будут охвачены сильнейшими аномалиями температуры. В период с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30–37 градусов мороза, в Коми – до 30–39 градусов мороза", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В Вологодской области столбики термометров опустятся до 33 градусов мороза, в Карелии – до 26 градусов, в Санкт-Петербурге – до 20–21 градуса, в Астраханской области – до 17–19 градусов.

По словам Вильфанда, температура в регионах Северо-Западного федерального округа будет на 8–19 градусов ниже климатической нормы, а в ЮФО – на 7–11 градусов.

На Урале с четверга температура прогнозируется на 11–20 градусов ниже нормы. Так, в Свердловской и Челябинской областях ожидается до 34 градусов мороза, в Курганской и Тюменской областях – до 30 градусов мороза.

"В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах – до 45–47 градусов мороза", – уточнил синоптик.

Самая холодная погода в ближайшие дни ожидается в Магаданской области, Якутии и на Камчатке. Температура воздуха в этих регионах опустится до 48–53 градусов мороза, сказал Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ сообщил, что предстоящая Рождественская ночь в Москве может стать самой холодной в XXI веке. Ожидаются морозы до 30 градусов, причем похолодание будет очень резким.



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