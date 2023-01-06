Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Минувшая ночь стала самой морозной с начала зимы в Москве. Об этом сообщили в метеобюро столицы, передает "Интерфакс".

По данным синоптиков, к 06:00 пятницы воздух на метеостанции ВДНХ остыл до минус 22 градусов. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 1 декабря. Тогда температура опустилась до 13,8 градуса мороза.

"1 января в Москве стало самым теплым за 144 года метеонаблюдений, а 2 января в городе были зафиксированы аномальные плюс 6,2 градуса", – добавил представитель метеобюро.

Самые холодные ночи в Москве ожидаются в выходные, предупредил, в свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам метеоролога, в темное время суток 7 и 8 января столбики термометров опустятся до минус 25–29 градусов. В дневные часы будет на 2–3 градуса теплее.

"Небольшая волна тепла будет ощущаться в воскресный день, но с понедельника, 9 января, вновь похолодает", – предупредил Ильин.

Из-за аномально низких температур в Москве и Подмосковье введен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до вечера 7 января. По данным синоптиков, температура воздуха в эти дни будет на 9–17 градусов ниже климатической нормы.



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