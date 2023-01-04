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Собянин рассказал о планах дорожного строительства в Москве в наступившем году

Собянин рассказал о планах дорожного строительства в Москве в наступившем году

В 2023 году сеть Московских центральных диаметров вырастет вдвое – Собянин

Сеть Московских центральных диаметров вырастет вдвое – Собянин

Собянин сообщил о выходе столичного здравоохранения на новый уровень

Новости часа: программа реконструкции 200 столичных поликлиник завершится в 2023 году

Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Собянин провел технический пуск последнего участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской"

Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

До конца 2023 года в столице полностью достроят Московский скоростной диаметр. Одновременно завершат работы и на Южной рокаде. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Таким образом, новые дорожные объекты сформируют Четвертое транспортное кольцо столицы. Это облегчит жизнь миллионам автомобилистов, которые смогут максимально быстро добраться из одной точки города в другую, минуя заторы в центре, на МКАДе и ТТК. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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