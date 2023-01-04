Собянин рассказал о планах дорожного строительства в Москве в наступившем году

До конца 2023 года в столице полностью достроят Московский скоростной диаметр. Одновременно завершат работы и на Южной рокаде. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Таким образом, новые дорожные объекты сформируют Четвертое транспортное кольцо столицы. Это облегчит жизнь миллионам автомобилистов, которые смогут максимально быстро добраться из одной точки города в другую, минуя заторы в центре, на МКАДе и ТТК. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.