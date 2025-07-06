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06 июля, 15:15

Транспорт

Время вылета большинства внутренних и внешних рейсов в Шереметьево скорректировано

Время вылета большинства внутренних и внешних рейсов в Шереметьево скорректировано

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Последствия задержек рейсов из Шереметьево, которые произошли 5 июля, продолжают ощущаться и 6 июля. Время вылета большинства внутренних и внешних рейсов скорректировано. В авиагавани по-прежнему находится большое количество пассажиров, однако столпотворения нет.

По данным Минтранса, все аэропорты, где произошли массовые задержки, постепенно возвращаются к штатной работе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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