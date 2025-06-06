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06 июня, 12:15

Транспорт

Новости Москвы: аттестацию начали проверять у столичных таксистов

Новости Москвы: аттестацию начали проверять у столичных таксистов

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У таксистов в Москве начали проверять аттестацию, сообщает Дептранс. Рейды проводят инспекторы МАДИ и Госавтоинспекции. За отсутствие документа грозит штраф в 5 тысяч рублей. По закону таксисты обязаны знать расположение социально-культурных объектов. К ним относятся вокзалы, музеи, театры, медицинские учреждения, а также школы, вузы, стадионы и здания органов власти. Помимо всего перечисленного, водители должны владеть правилами перевозки пассажиров и багажа, а также соблюдать порядок действий при ЧС.

Пять мостов капитально отремонтируют в Москве в 2025 году. Специалисты приведут в порядок три пешеходных моста на озере Бездонное в Серебряном бору, а также Новоарбатский мост и Ростокинский акведук. В списке обязательных работ – ремонт железобетонных поверхностей, балок и опор. На Новоарбатском обновят асфальт, гидроизоляцию и швы. Акведук также отреставрируют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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