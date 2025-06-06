Ограничения движения введут связи с фестивалем ходьбы и бега "10 000 шагов" 8 июня

В связи с проведением фестиваля ходьбы и бега "10 000 шагов" в воскресенье, 8 июня, в Москве введут ограничения. В этот день не будут ходить трамваи между Павелецким вокзалом и станцией метро "Чистые пруды", сообщает Дептранс.

Их направят по измененным маршрутам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.