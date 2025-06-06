Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 11:15

Транспорт

Ограничения движения введут связи с фестивалем ходьбы и бега "10 000 шагов" 8 июня

Ограничения движения введут связи с фестивалем ходьбы и бега "10 000 шагов" 8 июня

Собянин: парковка на улицах Москвы 12–14 июня будет бесплатной

Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" увеличить габариты ручной клади

Сотрудники инспекции по маломерным судам усилили контроль на Москве-реке

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 июня

Интенсивный поток автомобилей зафиксирован на 73-м км МКАД

Доля контрафакта на рынке автозапчастей и технических жидкостей выросла на 30% в России

Затрудненный трафик зафиксирован на 35-м км внешней стороны МКАД

Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков" из-за загрязненной воды на борту

Движение ограничили в Москве в связи с праздником Курбан-байрам

В связи с проведением фестиваля ходьбы и бега "10 000 шагов" в воскресенье, 8 июня, в Москве введут ограничения. В этот день не будут ходить трамваи между Павелецким вокзалом и станцией метро "Чистые пруды", сообщает Дептранс.

Их направят по измененным маршрутам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика