Для аренды электросамокатов могут ввести верификацию через "Госуслуги"

Сервисы аренды электросамокатов планируют ввести дополнительную верификацию пользователей через портал "Госуслуги". Это позволит точнее определять возраст арендаторов и предотвращать доступ детей к микромобильному транспорту. Как пояснили в Ассоциации операторов микромобильности, новая система авторизации будет работать параллельно с существующей проверкой через mos.ru.

Представители кикшеринговых компаний поддерживают инициативу, отмечая, что дополнительные меры идентификации помогут быстрее выявлять нарушителей правил. При этом для добросовестных пользователей процесс аренды останется таким же удобным. Все три крупнейших оператора готовы внедрить новую систему верификации.

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