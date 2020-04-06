Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 4 апреля заработал новый маршрут от станции метро "Ховрино" до поселка городского типа Менделеево в Солнечногорске. Там действует зональный тариф, а для оплаты нужно прикладывать карту на вход и на выход. Можно использовать "Тройку", банковскую карту, абонемент "Единый" зоны "Пригород" или социальную карту.

"Вместе с ЦППК и АО "TMX" запустили на Ярославском направлении обновленный электропоезд ЭП2ДМ. Летом 2025 года сюда впервые вышли современные электропоезда "Иволга 4.0". В них и в обновленных ЭП2ДМ есть все необходимое для комфортных поездок. Каждый рабочий день по направлению совершают в среднем более 300 тысяч поездок. Устаревшие поезда на нем планируем полностью заменить до 2030 года", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Транспортную карту запустили в апреле 2013 года и за это время выпустили более 54 миллионов штук. Билетная система на базе "Тройки" – одна из самых инновационных в мире и работает уже в 34 регионах России.