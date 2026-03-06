Минпромторг РФ обновил перечень машин для работы в такси

В перечне машин для такси, который опубликовал Минпромторг России, появились новые позиции. В него включили кроссоверы "Москвич", электрокроссовер UMO 5 и пассажирский фургон Sollers . В то же время из списка удалили модели УАЗ "Хантер" и "Патриот".

Всего в списке автомобилей для работы в такси теперь 22 модели. Больше всего машин бренда Lada – Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel и Niva Legend. В ближайшем будущем ведомство планирует дополнить перечень машинами из китайской линейки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.