Протяженность дополнительного выезда на Киевское шоссе составит два километра

Дорожникам предстоит построить в ТиНАО двухкилометровую четырехполосную дорогу с двусторонним движением. Работы на первом и втором участках объекта уже подходят к концу.

С появлением дополнительного выезда на Киевское шоссе у жителей микрорайона Московского значительно улучшится транспортная доступность. Кроме того горожанам будет гораздо удобнее добираться до больниц и школ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.