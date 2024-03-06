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06 марта, 19:30

Транспорт

Протяженность дополнительного выезда на Киевское шоссе составит два километра

Протяженность дополнительного выезда на Киевское шоссе составит два километра

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Дорожникам предстоит построить в ТиНАО двухкилометровую четырехполосную дорогу с двусторонним движением. Работы на первом и втором участках объекта уже подходят к концу.

С появлением дополнительного выезда на Киевское шоссе у жителей микрорайона Московского значительно улучшится транспортная доступность. Кроме того горожанам будет гораздо удобнее добираться до больниц и школ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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