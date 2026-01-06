Москвичам напомнили о бесплатной парковке до 10 января

Автомобилисты смогут припарковать машину без оплаты на всех улицах Москвы до 10 января. При этом 11-го числа стоянки будут работать по режиму воскресенья.

Они будут бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зоны динамического тарифа. Это не повлияет на загруженность парковок, поскольку в праздничные и выходные дни на дороги выезжает меньше машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.