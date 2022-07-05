Пассажирам вернут деньги за авиабилеты на юг РФ из-за продления ограничений полетов

Пассажирам вернут деньги за авиабилеты на юг РФ. Уточняется, что Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты России до 12 июля.

В связи с этим правительство выделило на возврат 20 миллиардов рублей.

Кто может рассчитывать на эти деньги? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.