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Происшествия

11:32

Десятки поездов задержаны на юге России по техническим причинам

происшествиятранспортрегионы

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Движение десяти поездов дальнего следования прервано по техническим причинам на перегоне Водопадный – Лазаревская в Краснодарском крае, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

"Сегодня с 07:07 на перегоне Водопадный – Лазаревская в Краснодарском крае по техническим причинам на время до полутора часов оказались задержаны 10 пассажирских поездов дальнего следования и 3 пригородных поезда", – говорится в сообщении.

Среди задержанных поездов:

  • № 87 Нижний Новгород – Адлер;
  • № 35 Санкт-Петербург – Адлер;
  • № 83 Москва – Адлер;
  • № 43 Москва – Имеретинский Курорт;
  • № 281 Череповец – Адлер;
  • № 477 Челябинск – Адлер;
  • № 114 Адлер – Санкт-Петербург;
  • № 234 Адлер – Москва;
  • № 6813 Туапсе – Имеретинский Курорт;
  • № 248 Имеретинский Курорт – Белгород;
  • № 6003 Туапсе – Аэропорт Сочи;
  • № 6804 Имеретинский Курорт– Туапсе;
  • № 821 Краснодар – Имеретинский Курорт.

В пресс-службе СКЖД отметили, что железнодорожниками принимаются меры по сокращению отставания поездов, а также принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запуск железнодорожного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями был отложен.

Он пояснил, что решение принято в связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожных линиях Джанкой – Мелитополь и Джанкой – Херсон не успели завершить к намеченному времени.

По словам главы полуострова, актуальность купленных билетов сохранят после корректировки расписания. Кроме того, в ряде случаев могут компенсировать их стоимость.

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