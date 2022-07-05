Десятки поездов задержаны на юге России по техническим причинам

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Движение десяти поездов дальнего следования прервано по техническим причинам на перегоне Водопадный – Лазаревская в Краснодарском крае, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

"Сегодня с 07:07 на перегоне Водопадный – Лазаревская в Краснодарском крае по техническим причинам на время до полутора часов оказались задержаны 10 пассажирских поездов дальнего следования и 3 пригородных поезда", – говорится в сообщении.

Среди задержанных поездов:



№ 87 Нижний Новгород – Адлер;

№ 35 Санкт-Петербург – Адлер;

№ 83 Москва – Адлер;

№ 43 Москва – Имеретинский Курорт;

№ 281 Череповец – Адлер;

№ 477 Челябинск – Адлер;

№ 114 Адлер – Санкт-Петербург;

№ 234 Адлер – Москва;

№ 6813 Туапсе – Имеретинский Курорт;

№ 248 Имеретинский Курорт – Белгород;

№ 6003 Туапсе – Аэропорт Сочи;

№ 6804 Имеретинский Курорт– Туапсе;

№ 821 Краснодар – Имеретинский Курорт.

В пресс-службе СКЖД отметили, что железнодорожниками принимаются меры по сокращению отставания поездов, а также принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запуск железнодорожного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями был отложен.

Он пояснил, что решение принято в связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожных линиях Джанкой – Мелитополь и Джанкой – Херсон не успели завершить к намеченному времени.

По словам главы полуострова, актуальность купленных билетов сохранят после корректировки расписания. Кроме того, в ряде случаев могут компенсировать их стоимость.