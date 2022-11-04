Автовокзал "Красногвардейский" появится на месте одноименной автостанции в Москве

Современный автовокзал "Красногвардейский" появится на месте одноименной автостанции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В данный момент там идет реконструкция.

Когда работы завершатся, новый хаб свяжет Москву с семью регионами России. Одними из самых популярных направлений должны стать Тула, Тамбов, Воронеж, а также Краснодарский край и Крым.

Когда заработает вокзал? И как он будет выглядеть? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.